Tlc, Gasparroni “Impegno per garantire sicurezza contro i nuovi rischi”

ROMA (ITALPRESS) - "Le infrastrutture di telecomunicazione stanno diventando la spina dorsale su cui si posa tutto il sistema Paese. Ed è in questo ambito che noi stiamo lavorando per mettere in piedi in campo infrastrutture sicure in fibra in 5G con sistemi di AI a supporto dell'evoluzione di quelli che sono i rischi che sta ponendo l'intelligenza artificiale. Ci stiamo attrezzando per poterli combattere e garantire la sicurezza, la sovranità digitale dei nostri utenti e di tutti i cittadini del sistema paese". Lo ha detto all'Italpress Massimiliano Gasparroni, Cto Fastweb + Vodafone, a margine dell'evento Nazione Sicura 2026, il think tank organizzato da Remind a Roma. mec/mgg/gtr