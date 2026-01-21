Lavoro, Fava “Dialogo con imprese per inserimento stabile e strutturale giovani”

ROMA (ITALPRESS) - Lavoratori e imprese, genitorialità e inclusione, dinamiche pensionistiche reddituali e INPS come attore del processo di investimento e inclusione sociale, sono le tematiche contenute nel XXIV Rapporto annuale INPS, presentato questa mattina nella sede di Confindustria. Per il presidente dell'Inps Gabriele Fava: “Il nuovo rapporto evidenzia sempre più una solidità dell’istituto. Pur essendo consapevoli delle criticità di oggi, come la denatalità, più anziani e meno giovani, stiamo lavorando per scongiurare le preoccupazioni”. Il presidente INPS ha aggiunto: “Siamo qui per dialogare con chi fa impresa e crea occupazione. In modo tale che i giovani si possano incontrare con queste realtà”, così da avere un inserimento nel mondo del lavoro “stabile e strutturale di gratificazione personale per il loro futuro”. xl5/sat/gtr