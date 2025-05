Lavoro, Durigon “Una flat tax sui giovani per rilanciare il Paese”

ROMA (ITALPRESS) - “Noi siamo un partito che ha una propria identità, e per il quale il territorio è fondamentale. Ma la Lega nel centrodestra c'era prima, c'è oggi e ci sarà domani”. Lo dice Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “Non è un campo largo, si possono cambiare i soggetti che in qualche modo hanno la leadership del centrodestra, però non è un campo largo che nasce soltanto per motivi elettorali - aggiunge -. Il nostro è un governo che non è sostenuto da un partito unico, ogni componente porta la propria visione”. I numeri sui giovani che lasciano il nostro Paese “sono allarmanti. Se vogliamo rilanciare il Pil dell'Italia, chi si è formato qui ha una marcia in più e deve essere rimesso in gioco - sottolinea -. Abbiamo presentato una proposta di legge a prima firma di Luca Toccalini, responsabile dei Giovani della Lega, per andare incontro a esigenze salariali e far ritornare i cervelli”. azn/sat