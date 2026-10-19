GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano hanno occupato l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. “Dichiariamo l’aeroporto ufficialmente occupato finché il governo, che ha messo i commissari, non darà una risposta molto chiara”, ha detto Armando Palombo, delegato della Fiom.

A scatenare la nuova mobilitazione è la lettera che amplia la cassa integrazione per tutto il gruppo, fino a 870 unità su 917 per il sito di Genova.

“Mercoledì i tre commissari governativi hanno firmato a livello ministeriale e hanno inviato al prefetto una lettera che diceva che andava avanti l’attività produttiva – aveva ricordato Palombo in assemblea -. Venerdì, 48 ore dopo, come dei topi di fogna, hanno inviato di notte una Pec prendendo in giro tutta la città di Genova. Noi questo non possiamo permetterlo. Quel provvedimento deve essere annullato, rivisto, sterilizzato”.

TENSIONE TRA LAVORATORI E PASSEGGERI

Momenti di tensione all’aeroporto di Genova tra i lavoratori ex Ilva e alcuni passeggeri che tentavano di imbarcarsi. Gli operai hanno raggiunto l’area dei controlli di sicurezza e hanno dichiarato occupato l’aeroporto. Nonostante questo i viaggiatori hanno continuato ad affluire e si sono surriscaldati gli animi in corrispondenza degli scanner presidiati dai lavoratori. Coinvolti i voli per Parigi Orly, Roma Stansted e Roma Fiumicino.

BUCCI “GENOVA DEVE LAVORARE, NO MESSAGGI CONTROPRODUCENTI”

“Genova vuole continuare a lavorare. Genova ha un buon programma, che è stato accettato da Acciaierie d’Italia, per lavorare materiale conto terzi, infatti l’azienda ha mandato una lettera alla Regione e alla Città metropolitana per chiedere l’autorizzazione. Certamente non bisogna mandare messaggi controproducenti”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, dopo aver incontrato i lavoratori ex Ilva di Genova che stanno occupando l’aeroporto Colombo. “Ho sentito i commissari tutto il giorno di sabato. Sono assolutamente fiducioso che si risolva la situazione”, ha aggiunto.

– Foto xa2/Italpress –

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