Laura di Bari entra in Chery Auto Italia alla guida delle Media Relations e delle attività PR

MILANO (ITALPRESS) – Laura di Bari entra in Chery Auto Italia. Nel nuovo ruolo, avrà la responsabilità delle media relations e delle attività di comunicazione PR corporate e di prodotto del Gruppo Chery sul mercato italiano e dei suoi brand OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento e la visibilità in Italia e sviluppare le relazioni con media e stakeholder.

Professionista della comunicazione con oltre 15 anni di esperienza, Laura di Bari ha sviluppato il proprio percorso professionale all’interno di aziende, organizzazioni e agenzie internazionali, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della comunicazione corporate, delle media relations e delle public affairs.

Prima di entrare in Chery Auto Italia, ha lavorato in Burson, dove ha seguito clienti internazionali e progetti di comunicazione integrata. In precedenza, è stata Head of Corporate Communications & Public Affairs di FC Internazionale Milano e, prima ancora, Head of PR di Samsung Electronics Italia. Ha inoltre maturato esperienze professionali in Italia e in Francia, in L’Oréal Italia, Giorgio Armani e BMW/MINI.

Pugliese di origine e laureata in Comunicazione e Marketing presso l’Università IULM di Milano, nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza nella costruzione e gestione della reputazione di brand internazionali e nello sviluppo delle relazioni con media e stakeholder.

-Foto ufficio stampa Chery Auto Italia-

(ITALPRESS).