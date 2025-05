L’assemblea dell’OMS approva il nuovo accordo pandemico, l’Italia tra le astenute

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha adottato il primo Accordo pandemico. Il documento, secondo una nota dell’Oms, mira ad un “mondo più equo e sicuro da future pandemie” ed è il frutto di tre anni di intensi negoziati avviati “a causa delle lacune e delle disuguaglianze individuate nella risposta nazionale e globale al Covid-19”.

“Oggi il mondo è più sicuro grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri nell’adottare lo storico Accordo pandemico dell’Oms”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

“L’Accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo da future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid-19”.

L’adozione ha fatto seguito all’approvazione dell’Accordo avvenuta ieri attraverso la votazione in Commissione da parte delle delegazioni degli Stati membri. La procedura si è conclusa con 124 voti favorevoli, nessun contrario e 11 astensioni tra cui l’Italia.

L’Accordo pandemico dell’Oms definisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, al fine di rafforzare l’architettura sanitaria globale. Ciò include l’accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici. Per quanto riguarda la sovranità nazionale, l’Accordo precisa che nulla del suo contenuto “deve essere interpretato nel senso di conferire” alla dirigenza dell’Oms “alcuna autorità per dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere la legislazione nazionale e/o interna, a seconda dei casi, o le politiche di qualsiasi parte, o per rendere obbligatorio o altrimenti imporre qualsiasi requisito”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)