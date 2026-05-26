L’Arcivescovo di Palermo eletto Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni

PALERMO (ITALPRESS) – L’82ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (25 – 28 maggio 2026) ha eletto nel pomeriggio di martedì 26 maggio i Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali, che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio: a presiedere la Commissione Episcopale per le Migrazioni è stato chiamato monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

“Per la Chiesa italiana – si legge in una nota della Arcidiocesi di Palermo – quello di monsignor Corrado Lorefice a favore delle donne, degli uomini e dei bambini che migrano – attraverso le rotte del Mediterraneo, in mare e via terra – fuggendo da condizioni di povertà estrema ma anche da persecuzioni e che desiderano essere accolti nel pieno rispetto della loro dignità, è un impegno prezioso portato avanti alla luce dell’annuncio del Vangelo e del rispetto degli elementari diritti di ogni essere umano. La Chiesa di Palermo, nell’augurare al suo Vescovo un proficuo lavoro come Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni, lo supporterà con la preghiera e con l’affetto di sempre anche in questo nuovo, delicato, servizio”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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