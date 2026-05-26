CATANIA (ITALPRESS) – Tragedia oggi prima delle 13 in contrada Giancata nella Zona Industriale di Catania dove un operaio di 31 è morto schiacciato da un muletto. Sul posto gli agenti della Questura di Catania, il personale sanitario e i Vigili del Fuoco. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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