L’ambasciatore d’Italia in Tunisia Prunas incontra gli studenti dell’Università Paris Dauphine

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha incontrato oggi gli studenti dell’Università Paris Dauphine Tunis (sede di Tunisi) per un dialogo incentrato sul ruolo delle nuove generazioni, sulla diplomazia e sulle sfide e opportunità che attendono il futuro delle relazioni tra le due sponde del Mediterraneo.

Durante l’incontro, l’ambasciatore Prunas ha sottolineato l’importanza cruciale dei giovani come “motore di un futuro di sviluppo condiviso” tra Italia e Tunisia, e più in generale tra Europa e Nord Africa.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione del dialogo interculturale e della diplomazia giovanile promosse dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le nuove generazioni dei due Paesi e di coinvolgere attivamente le nuove leve tunisine e italiane.

L’Università Paris Dauphine Tunis, campus tunisino della prestigiosa università francese specializzata in economia, management, diritto e scienze sociali, ha ospitato l’evento come parte del proprio programma di incontri con rappresentanti istituzionali e diplomatici.

