L’Ambasciata tedesca festeggia i 75 anni di relazioni diplomatiche con l’Italia, presente anche il ministro Wadephul

ROMA (ITALPRESS) – La Festa dell’Unità tedesca e i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche fra Italia e Germania dopo la Seconda guerra mondiale: è un doppio appuntamento quello che è stato celebrato ieri sera a Villa Almone a Roma, nella residenza dell’ambasciatore tedesco, Thomas Bagger. Il ricevimento ha contato la presenza del ministro degli Esteri di Berlino, Johann Wadephul, oltre che di numerosi ospiti fra le istituzioni italiane, fra cui il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, il presidente della Commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il senatore Claudio Lotito, la deputata Maria Elena Boschi e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Il ricevimento è stato preceduto dalla piantumazione di una quercia nel giardino della residenza, atto con cui è stato ufficialmente avviato il progetto “75 alberi per 75 luoghi”.

“Oggi abbiamo piantato un albero, una quercia, nel giardino della residenza. Questa quercia è il primo dei 75 alberi che saranno piantati in tutta Italia entro la fine dell’anno: un albero per ogni anno di relazioni diplomatiche fra i nostri Paesi. Quello che ha avuto inizio allora con Adenauer e De Gasperi è diventato oggi una solida amicizia”, ha dichiarato il ministro tedesco Wadephul nel suo intervento davanti agli ospiti del ricevimento.

I due statisti, ha proseguito Wadephul, “hanno guidato i nostri Paesi dalle macerie della Seconda guerra mondiale verso un futuro libero, democratico e soprattutto europeo. Negli ultimi 75 anni, i nostri Paesi sono diventati un centro propulsore dell’Europa”.

Per l’ambasciatore Bagger “Italia e Germania possono fare la differenza, in Europa e per l’Europa”. Bagger ha sottolineato la fase particolarmente intensa delle relazioni bilaterali, soprattutto in questo ultimo anno. “Chiaramente, sul piano politico, questo è senza dubbio l’anno più intenso e produttivo tra i nostri due Paesi da molto tempo a questa parte”, ha precisato.

A prendere la parola è stato anche il ministro Foti, che ha sottolineato come Italia e Germania siano le prime due potenze industriali dell’Unione europea. I due Paesi, ha detto il ministro, “possono essere orgogliosi” del percorso fatto insieme fino ad oggi “e possono anche avere il privilegio di dire che anche quando in Europa si presentano dei problemi, delle crisi, delle situazioni di difficoltà, si trova sempre la ragione non soltanto di stare insieme, ma di lavorare perché anche gli altri stiano assieme in una posizione unitaria, in una posizione meditata, in una posizione opportuna”.

L’amicizia che accomuna Italia e Germania, ha infine osservato, è frutto “di una vera, autentica, profonda adesione a valori, a obiettivi e a speranze comuni”.

-Foto Ambasciata tedesca a Roma-

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