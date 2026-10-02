Camera Commercio Italia-Iran & Paesi E.C.O. e Camera di Commercio del Kirghizistan firmano un accordo di collaborazione

ROMA (ITALPRESS) – Sviluppare la collaborazione economica, industriale e commerciale tra le imprese di Italia e Kirghizistan. È l’obiettivo dell’Accordo firmato oggi dalla Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic (CCI KR) e la Camera di Commercio Italia-Iran & Paesi E.C.O. (CCII) presso la sede della CCII. L’Accordo, siglato da Mamasadyk Bakirov, Vice Presidente della CCI KR, e da Pier Luigi d’Agata, Segretario Generale della CCII, istituisce un quadro strutturale di cooperazione economica per favorire la creazione di partnership industriali e commerciali tra le imprese dei due Paesi.

Secondo un comunicato della CCII, la firma fa seguito al Business Forum Italia-Asia Centrale svoltosi ad Astana lo scorso 18 settembre, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri al quale la CCII ha partecipato. Secondo l’Asian Development Bank (ADB), Istituzione finanziaria internazionale di cui l’Italia è Paese fondatore, il PIL del Kirghizistan ha registrato nel 2025 una crescita del +11,1%, con una stima del +8,9% nel 2026 e +8,4% nel 2027, legate allo sviluppo nel settore energetico e infrastrutturale, all’aumento della produzione industriale, alla crescente integrazione nei corridoi logistici euroasiatici. Il Kirghizistan è inoltre ricchissimo di acqua, una risorsa su cui sta puntando sempre di più, con dighe e centrali idroelettriche.

L’Accordo si articola nella promozione di opportunità industriali e commerciali per le imprese dei due Paesi, nell’organizzazione di missioni e visite imprenditoriali, B2B, seminari e Country Presentation con focus sui settori prioritari per il Kirghizistan, supporto alle imprese italiane nella ricerca di partner locali e iniziative di capacity building, in linea con l’azione del Ministero degli Esteri Italiano.

Il Kirghizistan è infatti uno dei cinque Paesi dell’Asia Centrale individuati come prioritari dal Piano Export, l’iniziativa varata dalla Farnesina nel 2025 per rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati extra UE ad alto potenziale, e Paese membro dell’E.C.O. Con l’Accordo, la Camera Italia-Iran e Paesi E.C.O rafforza la sua rete di relazioni con le Camere di Commercio e Industria dei 10 Paesi E.C.O, per il supporto all’export delle imprese italiane.

-Foto ufficio stampa Camera Commercio Italia-Iran & Paesi E.C.O-

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