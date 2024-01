PALERMO (ITALPRESS) – “La standardizzazione dei Livelli essenziali di prestazione costituisce un riferimento che dovrebbe rassicurare i Comuni del sud, tuttavia serve la certezza che non vengano messe in discussione quelle risorse che potrebbero fare la differenza tra un nord sempre più ricco e un sud sempre più povero”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in diretta su SkyTg24. “Lo sviluppo del Mezzogiorno è essenziale per il paese – aggiunge Lagalla -. Ritengo necessario lavorare sui fondi di perequazione e dare garanzie di mantenimento di una percentuale di fondi extracomunali alle regioni del sud. Tale dibattito deve coinvolgere l’intera maggioranza di centrodestra”.

Poi, in merito ai limiti di velocità in città a 30 km/h, commenta: “Il tema del limite dei chilometri orari risponde alle esigenze di viabilità di ciascuna città. Palermo nel centro storico ha adottato sistemi che tendono a privilegiare zone pedonali e zone a traffico limitato, impedendo il passaggio dei velocipedi nelle ore di picco di presenze; al contempo stiamo sperimentando alcune aree a 30 km/h in prossimità di strade conviviali, ovvero dove sono presenti scuole o università”.

E sul Pnrr: “Stiamo monitorando l’andamento e le tempistiche di utilizzo dei fondi Pnrr, pur considerando che ci saranno inevitabilmente ritardi nell’erogazione dei fondi. Avere immaginato una distribuzione su varie fonti di finanziamento è un dato che conforta le amministrazioni, ma preoccupa la mancanza di un dato definitivo e chiaro: inoltre una tempistica più rapida ci avrebbe semplificato la vita”, sottolinea Lagalla.

