L’Aeronautica Militare addestrerà i piloti libici

ROMA (ITALPRESS) – I piloti militari libici si addestreranno presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare italiana. E’ quanto stabilisce un accordo bilaterale sottoscritto, in modalità a distanza, dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed il capo della forza aerea libica, il Chief of Staff della Libyan Air Force (LYAF), Major General Amhamed Gojel.

L’accordo assume una rilevanza significativa in quanto costituisce il primo accordo di cooperazione bilaterale con la Forza Aerea libica nel settore dell’addestramento al volo con durata di validità triennale e prevede l’invio in Italia di PILOTI e istruttori di volo libici, ai corsi di addestramento al volo presso il 70° Stormo di Latina e il 61° Stormo di Lecce Galatina (fasi 2 e 3 dell’iter addestrativo). Parte della formazione teorica si svolgerà anche presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto (AN), la scuola di lingue straniere dell’Aeronautica Militare. L’intesa sottoscritta è un’ulteriore riprova del livello di eccellenza raggiunto dalla Forza Armata nel settore dell’addestramento al volo, nonché un significativo consolidamento della cooperazione con un Paese partner estremamente importante nell’ambito della sicurezza e della stabilità dell’area mediterranea.

Il Generale Goretti, prima di procedere alla sigla dell’accordo, ha dichiarato di essere “estremamente soddisfatto e orgoglioso dell’ottimo lavoro svolto insieme per giungere alla firma di questo accordo che sono convinto sarà l’inizio di un percorso di proficua collaborazione che legherà ancora di più la Libia e l’Italia.”

L’intesa entra in vigore alla data della firma (25 marzo) e disciplina i vari aspetti del percorso addestrativo negli specifici programmi erogati dal 207° Gruppo Volo del 70° Stormo e dal 214° Gruppo Volo del 61° Stormo. La sottoscrizione dell’intesa fornisce la necessaria cornice normativa, amministrativa e procedurale che regola tutte le attività relative alla fornitura di addestramento al personale della LYAF. La collaborazione si aggiunge inoltre ad altre importanti attività formative già erogate dall’Aeronautica Militare a beneficio del personale militare libico quali il corso per controllori del Traffico Aereo presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo di Pratica di Mare (RM) e la frequenza dei corsi presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).

