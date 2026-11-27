Home Video News Mezzogiorno Assemblea Anci, Regione Puglia lancia l'”Ufficio del sindaco” per rafforzare i Comuni
Assemblea Anci, Regione Puglia lancia l'”Ufficio del sindaco” per rafforzare i Comuni
VERONA (ITALPRESS) - Un supporto concreto ai Comuni pugliesi per affrontare le difficoltà amministrative e realizzare progetti complessi. Nasce con questo obiettivo l’“Ufficio del Sindaco”, il servizio promosso dalla Regione Puglia, presentato a Verona, nell’ambito della 43^ Assemblea nazionale dell’ANCI. col/mgg/azn