La tempesta Harry continua a colpire Malta, causando gravi disagi e danni diffusi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La tempesta Harry ha continuato a imperversare su Malta nella notte tra lunedì e martedì, portando con sé venti di burrasca, forti piogge e disagi su vasta scala, tra cui alberi abbattuti, danni a proprietà e la deviazione di un volo in arrivo.

Secondo l’Ufficio Meteorologico di Malta, nelle prime ore di martedì i venti hanno raggiunto i 56 nodi, pari a circa 103 chilometri orari, a La Valletta entro le 7 del mattino. Resta in vigore fino a mezzogiorno un’allerta meteo rossa per venti di burrasca severi, con forti mareggiate e spruzzi di mare lungo le zone costiere. Le condizioni dovrebbero gradualmente migliorare nel corso della giornata, con venti in attenuazione da forza 8 a forza 6.

Nel corso della mattinata di martedì sono giunte segnalazioni di danni da diverse località. Alberi sono stati sradicati e i residenti hanno condiviso sui social media immagini e video che mostrano coperchi di serbatoi dell’acqua trascinati in strada e porte e finestre scosse violentemente dal vento durante la notte. Non sono stati segnalati feriti.

Un volo Ryanair proveniente da Bucarest, previsto in arrivo poco prima dell’una di notte, è stato deviato su Bari dopo due tentativi di atterraggio non riusciti e dovrebbe raggiungere Malta più tardi nella mattinata di martedì.

La Protezione Civile di Malta ha riferito di aver risposto ad almeno 42 segnalazioni di alberi che ostruivano strade e spazi pubblici nelle ultime 24 ore, oltre a 23 interventi di rimozione di detriti. Le squadre di emergenza sono state inoltre impegnate per cartelloni pubblicitari divelti, un pericolo elettrico, sversamenti di materiali pericolosi, incendi e il soccorso di una persona rimasta bloccata in un ascensore, mentre i servizi di emergenza restavano in stato di massima allerta.

Pesantemente colpiti anche i trasporti. Virtu Ferries ha cancellato tutti i collegamenti tra Malta e la Sicilia per lunedì e martedì, mentre Gozo Channel ha sospeso le proprie operazioni tra Malta e Gozo. Disagi si sono registrati anche nei collegamenti marittimi tra La Valletta, Sliema e le Tre Città, mentre il Barrakka Lift resterà chiuso per l’intera giornata di martedì.

La tempesta ha portato all’adozione di ampie misure precauzionali. I dipendenti pubblici sono stati invitati a lavorare da remoto, le lezioni post-secondarie si svolgono online e la raccolta dei rifiuti è stata sospesa per la giornata. Le scuole restano aperte, ma ai genitori è stato comunicato che possono tenere i figli a casa senza penalizzazioni. Il sindacato degli insegnanti, Malta Union of Teachers, ha espresso preoccupazione per la decisione di mantenere aperti gli istituti scolastici nonostante le condizioni meteo avverse.

Il ministro dell’Interno Byron Camilleri ha invitato la popolazione a rimanere in casa salvo stretta necessità, a evitare le zone costiere e a non parcheggiare i veicoli vicino ad alberi, cantieri o al mare. Ha aggiunto che il peggio della tempesta dovrebbe esaurirsi entro il pomeriggio di martedì, mentre i servizi di emergenza restano in allerta per l’impatto dei forti venti che continuano a interessare le isole.

– foto Protezione Civile Malta –

(ITALPRESS).