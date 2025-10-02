La tecnologia aiuta l’inclusione ma resta il nodo dell’accessibilità

MILANO (ITALPRESS) - "Si dice che la digitalizzazione sia la più democratica delle forme di partecipazione. Questo è solo apparentemente vero, perchè va considerata la capacità di utilizzo di questo strumenti". A dirlo Roberto Cellini, Direttore Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania e Responsabile Spoke 8 GRINS, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl