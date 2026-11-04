WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La conquista democratica di Camera e Senato nelle elezioni americane del 3 novembre 2026 apre una fase di confronto istituzionale destinata a incidere sulla politica di difesa di Donald Trump, a partire dalla guerra contro l’Iran. Il voto, segnato dal malcontento per il conflitto e i suoi effetti economici, modifica gli equilibri di Washington senza trasferire al Congresso il comando delle operazioni militari. Il presidente conserva le prerogative di comandante in capo, ma la nuova maggioranza potrà esercitare un controllo più incisivo su stanziamenti, autorizzazioni e responsabilità del Pentagono. Il primo banco di prova sarà la campagna iraniana, iniziata a febbraio e divenuta un fattore di pressione politica per l’amministrazione. Le commissioni parlamentari potranno chiedere valutazioni sull’efficacia delle operazioni, sui costi sostenuti, sul consumo di munizionamento e sulle condizioni per un’eventuale conclusione del conflitto. In questo quadro si collocano le indiscrezioni sul futuro del segretario alla Difesa Pete Hegseth, indicato dalla stampa americana tra i possibili destinatari delle critiche interne. Non risulta tuttavia alcuna decisione ufficiale sulla sua sostituzione. La questione investe soprattutto la credibilità della pianificazione militare e il rapporto tra obiettivi politici, risultati operativi e sostenibilità delle risorse impiegate.

Sul piano regionale, Teheran potrebbe interpretare il risultato come un indebolimento della posizione negoziale americana, ma il voto non comporta automaticamente una riduzione della pressione militare. La sicurezza dello Stretto di Hormuz resta centrale per i traffici energetici e per gli interessi degli alleati. Per Israele e i partner del Golfo, la variabile decisiva sarà la continuità degli impegni statunitensi, più che l’orientamento politico del Congresso. Anche Mosca dovrà valutare gli effetti della nuova maggioranza sul sostegno all’Ucraina: maggiori possibilità di finanziamento e controllo sulle forniture non equivalgono a una revisione immediata della strategia americana. In Europa, il risultato può rafforzare gli interlocutori favorevoli alla cooperazione transatlantica, senza eliminare le richieste di Washington sulla ripartizione degli oneri militari. La Nato resta vincolata alle decisioni collettive degli alleati e alla pianificazione già approvata. Per la Cina, l’attenzione si concentra sulla continuità della presenza americana nell’Indo-Pacifico, sulle capacità navali e sulla deterrenza attorno a Taiwan. Pechino ha definito le elezioni una questione interna statunitense, evitando di prospettare cambiamenti immediati nei rapporti bilaterali.

Anche nella penisola coreana, eventuali conseguenze sulla postura americana richiederanno decisioni specifiche, non deduzioni dal risultato elettorale. Il nuovo Congresso potrà inoltre intervenire sui programmi di riarmo, sulla base industriale della difesa e sulle priorità di approvvigionamento, imponendo un confronto più serrato tra esigenze operative nei diversi teatri. La svolta democratica non determina quindi una nuova dottrina strategica, ma introduce vincoli politici e finanziari che potrebbero condizionare le scelte militari della Casa Bianca fino al termine del mandato.

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