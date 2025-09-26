La sostenibilità come leva di crescita, focus al MedFest di Olbia

OLBIA (ITALPRESS) - In un contesto internazionale sempre più attento ai temi della sostenibilità, EY è protagonista al MedFest di Olbia: l'evento, dedicato all'innovazione e alla trasformazione sostenibile, riunisce imprese, istituzioni e realtà del Mediterraneo per discutere insieme come costruire un futuro più equo e inclusivo e far passare il messaggio che la transizione verso il net zero non è solo un dovere, ma un'opportunità economica. col/fsc/gtr