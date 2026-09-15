La Sicilia lancia la nuova app per notizie, video e alert in tempo reale

CATANIA (ITALPRESS) – La Sicilia compie un nuovo passo nel proprio percorso di trasformazione digitale con il lancio della nuova app ufficiale del quotidiano, completamente riprogettata per offrire ai lettori un’esperienza di informazione più moderna, immediata e personalizzata. Non un semplice aggiornamento della precedente applicazione, ma una nuova piattaforma digitale pensata per accompagnare l’evoluzione del modo in cui le persone leggono, guardano e interagiscono con l’informazione. La nuova app riunisce in un’unica esperienza le diverse anime de La Sicilia: le notizie e gli approfondimenti della redazione, l’Edicola digitale e i contenuti video de La Sicilia TV, insieme a nuovi strumenti di personalizzazione e scoperta dei contenuti. Un’esperienza costruita intorno al lettore La nuova Home è stata progettata per rendere l’accesso alle notizie più immediato e consentire agli utenti di organizzare l’esperienza in base ai propri interessi. La ricerca è stata completamente ripensata e permette di esplorare l’archivio digitale attraverso contenuti, categorie e giornalisti.

Gli utenti possono salvare gli articoli, personalizzare le notifiche e utilizzare i widget per avere le principali notizie de La Sicilia direttamente sulla schermata Home del proprio dispositivo. Un ruolo centrale è affidato inoltre a La Sicilia TV, l’area dedicata al racconto attraverso il video, con servizi, interviste, approfondimenti e format originali pensati per una fruizione sempre più mobile e multimediale. L’Edicola digitale integra nell’app l’esperienza di lettura del quotidiano, permettendo di accedere all’edizione del giorno e coniugando così la tradizione del giornale con la fruizione dell’informazione in tempo reale. Tecnologia e prodotto costruiti dall’interno La nuova app rappresenta anche un cambiamento nel modo in cui La Sicilia affronta l’innovazione e lo sviluppo software. Il progetto è stato ideato, progettato e guidato dal team IT de La Sicilia, che ha coordinato product development, design, architettura tecnologica e sviluppo, costruendo una piattaforma pensata non come un prodotto statico, ma come una base sulla quale continuare a innovare. L’obiettivo è sviluppare progressivamente un ecosistema digitale capace di mettere in relazione informazione, contenuti multimediali, abbonamenti e nuovi servizi, mantenendo tecnologia e prodotto sempre più vicini alle esigenze della redazione e dei lettori.

“La Sicilia ha una storia straordinaria, ma il valore di questa storia sta anche nella capacità di continuare a evolvere. Stiamo investendo in tecnologia, prodotto e nuove competenze perché vogliamo costruire un gruppo editoriale capace di guardare ai prossimi decenni, raggiungendo nuovi lettori senza perdere il legame con il territorio e l’identità che hanno sempre contraddistinto il quotidiano. La nuova app rappresenta un passo concreto in questa direzione” afferma Salvatore Palella, editore de La Sicilia – Founder e CEO di Palella Holdings. Il lancio si inserisce nel più ampio percorso di innovazione intrapreso da La Sicilia dopo l’acquisizione di Palella Holdings, con l’obiettivo di coniugare il patrimonio, l’autorevolezza e la presenza sul territorio costruiti in oltre ottant’anni di storia con nuovi linguaggi, tecnologie e modalità di distribuzione dell’informazione.

“Non volevamo semplicemente sviluppare la nuova app de La Sicilia. Volevamo costruire le fondamenta del prodotto digitale che accompagnerà il quotidiano nei prossimi anni. Per questo abbiamo lavorato su un’architettura e su un’esperienza pensate per evolvere continuamente, introducendo nuove funzionalità senza perdere di vista ciò che conta davvero: rendere l’informazione più semplice da trovare, leggere e vivere” dichiara Gabriele Serrano, CTO de La Sicilia. Il rilascio della nuova app non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. La piattaforma è stata progettata fin dall’origine per evolvere attraverso aggiornamenti continui e accogliere progressivamente nuove funzionalità e servizi. Tra le direttrici più importanti della roadmap dei prossimi mesi ci sarà l’intelligenza artificiale, che verrà progressivamente integrata nell’esperienza digitale de La Sicilia con l’obiettivo di rendere l’informazione ancora più accessibile, immediata e vicina alle esigenze di ciascun lettore. L’AI non sarà concepita come una sostituzione del lavoro giornalistico, ma come uno strumento al servizio dell’informazione e dei lettori: nuove modalità per scoprire e comprendere i contenuti, orientarsi più facilmente tra le notizie e accedere in maniera sempre più semplice al patrimonio informativo de La Sicilia.

I prossimi aggiornamenti dell’app rappresenteranno quindi l’evoluzione di un prodotto destinato a crescere nel tempo, sperimentando nuove tecnologie e nuovi modi di fruire l’informazione, mantenendo al centro l’autorevolezza della redazione e la qualità del giornalismo de La Sicilia. La nuova app La Sicilia è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.

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