La Sicilia di Enzo Sellerio in mostra alle Gallerie d’Italia a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Ottantacinque fotografie per omaggiare uno dei più interessanti intellettuali italiani del secondo Novecento, in chiusura delle celebrazioni per il suo centenario di nascita. E' "Enzo Sellerio - Piccola antologia siciliana", la mostra che Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia di Milano fino al 13 aprile 2025. L'esposizione, curata da Monica Maffioli e Roberta Valtorta e realizzata in collaborazione con l'Archivio Enzo Sellerio, ha come protagoniste stampe d'epoca a cui si aggiungono una serie di stampe da negativi originali ma inediti. xh7/mgg/mrv