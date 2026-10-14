La Sardegna in vetrina alla Fiera TTG Travel Experience 2026 di Rimini

RIMINI (ITALPRESS) – La Sardegna si conferma come una delle mete più ambite per i turisti. La conferma dell’interesse dei turisti si è avuta già dal primo giorno di apertura del TTG Travel Experience, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla promozione del turismo a livello internazionale, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre, con una strategia di promozione che punta sulla qualità dell’offerta, sui mercati internazionali e sul consolidamento del posizionamento dell’Isola nei segmenti turistici a maggiore valore aggiunto.

La Regione Sardegna è presente al TTG con un padiglione di 600 metri quadrati all’interno nel padiglione Italia, padiglione C3, stand 226-413. “Il TTG di Rimini si conferma come la Fiera più importante italiana ma che guarda il mercato internazionale – ha detto l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu. La regione Sardegna quest’anno si presenta in grande spolvero con oltre 60 operatori presenti nel nostro ampio stand dove inizieremo a fare il punto con i primi dati sulla stagione estiva sino al mese di agosto come presenze e arrivi e sino a settembre con i calcoli sugli arrivi negli aeroporti e sui primi dati che abbiamo sulla capacità di spesa delle varie nazionalità. Quindi un’occasione particolarmente importante. La Sardegna gode di un appeal molto forte, abbiamo ulteriori riconoscimenti internazionali prestigiosissimi e qui tasteremo un po’ il polso al mercato del turismo internazionale”.

Il TTG, organizzato da Italian Exhibition Group, è una delle due manifestazioni italiane più importanti per la promozione del turismo mondiale. Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, strutture ricettive, fornitori di servizi, tecnologia e soluzioni innovative si incontrano in un’unica grande piattaforma di networking.

Sono presenti circa 1.000 buyer altamente profilati, pronti a incontrare l’offerta turistica più qualificata, italiana e straniera. Un network globale che tocca oltre 75 Paesi, con buyer da tutti i continenti. I buyer sono Tour operator e agenzie di viaggio, corporate travel manager, OTA e piattaforme digitali e destination manager. Gli espositori al TTG sono per il 34% tour operator ed agenzie di viaggio, il 18% enti di promozione italiani ed internazionali, 11% strutture ricettive, 11% tecnologia/web, 10% servizi, 8% trasporti, 4% media/consulenti di marketing turistico, 4% associazioni. La Sardegna partecipa con una propria area espositiva ottimale in quanto il padiglione C3 è il primo che si incontra proprio davanti agli ingressi degli spazi espositivi. I 60 coespositori dell’offerta turistica isolana sono suddivisi in: 41 operatori della ricettività (tra cui catene alberghiere, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettiva all’aria aperta, strutture ricettive extra-alberghiere), 1 rete d’impresa, 10 agenzie di viaggio/tour operator, 1 agenzia di viaggio/tour operator/bus operator, 2 bus operator, 2 consorzi turistici e 3 società di servizi turistici.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale degli operatori, 21 della sono della Città metropolitana di Cagliari, 8 della Città metropolitana di Sassari, 13 della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, 1 della Provincia del Medio Campidano, 5 della Provincia di Nuoro, della Provincia dell’Ogliastra, 2 della Provincia di Oristano e ben 7 della Provincia Sulcis Iglesiente. Nello spazio espositivo della Sardegna, invece, domani, giovedì 15 ottobre alle ore 12.00 si terrà la conferenza stampa dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu. L’appuntamento sarà uno dei momenti centrali della partecipazione regionale alla manifestazione di Rimini e offrirà l’occasione per fare il punto sull’andamento della stagione turistica attraverso la presentazione dei dati relativi al periodo gennaio-agosto 2026, con particolare attenzione alle presenze, alla spesa turistica e ai flussi aeroportuali. Inoltre l’assessore Cuccureddu illustrerà i nuovi riconoscimenti ottenuti dalla Sardegna nel comparto del turismo di lusso e le strategie di promozione internazionale, con la presentazione del piano delle fiere turistiche per il 2027. Un programma che si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza dell’Isola sui mercati più. Spazio anche al turismo lento, dove interverranno Syusy Blady e Patrizio Roversi, protagonisti di “La Sardegna a passo lento”, un lavoro commissionato dall’assessorato, nell’ambito dell’Accordo con Unioncamere, per promuovere lo slow tourism in Sardegna.

– Foto Regione Sardegna –

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