Smantellato market della droga a Santa Teresa di Gallura, due arresti

SASSARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia ha arrestato due soggetti italiani ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata all’esito di una articolata attività investigativa, condotta anche attraverso attività di osservazione e culminata con una perquisizione domiciliare in uno stabile ubicato nel centro del comune di Santa Teresa Gallura, individuato quale “supermarket dello spaccio”.

Le Fiamme Gialle hanno operato con l’ausilio delle unità cinofile del Reparto verificando un appartamento in uso a due soggetti, un cinquantenne e una quarantenne originari dell’alta Gallura, risultati privi di occupazione. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina “in pietra” (sostanza purissima non ancora tagliata), 7 grammi di hashish e circa 1,7 chilogrammi di fiori di marijuana. Rinvenuto poi materiale vario per il confezionamento delle dosi, bilancini elettronici di precisione, sostanze da taglio, denaro contante e una pistola revolver priva di matricola identificativa.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in circa 40.000 euro. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e i responsabili tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza del possesso di un’arma da fuoco illecitamente detenuta. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, gli stessi sono stati tradotti presso le case circondariali di Nuchis e Bancali, in attesa di giudizio.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).