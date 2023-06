ROMA (ITALPRESS) – Porterà il nome del linguista della Sapienza Luca Serianni, scomparso meno di un anno fa, l’edificio del Complesso ex Regina Elena, completamente ristrutturato e destinato alle residenze universitarie.

La cerimonia di intitolazione e svelamento della targa, fortemente voluta dalla rettrice Polimeni, si è svolta stamattina alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

L’edificio, di 9.600 metri quadrati di superficie lorda – corrispondenti a 8.200 mq di superficie utile interna – è il più grande dei 7 che compongono il complesso edilizio e si sviluppa su quattro livelli fuori terra ed un piano interrato. La struttura offre 166 camere tra singole e doppie, ognuna con bagno privato, per un totale di 240 posti letto; a disposizione degli studenti, aule per la didattica, sale studio e spazi comuni per la socialità, ma anche cucine attrezzate e locali di servizio.

“Sapienza è in prima linea per il diritto allo studio – dichiara la rettrice Antonella Polimeni -. Il nostro impegno per garantire posti alloggio sicuri, accoglienti, e soprattutto accessibili a chi ha minori possibilità o per i più meritevoli è ben delineato da un programma di interventi edilizi: ricordo che sono in corso di realizzazione le residenze di via Osoppo, quelle di via Palestro, dell’ex dopolavoro in Città universitaria e quelle del Polo Pontino di Latina. E’ inoltre prevista nell’area dell’ex SDO di Pietralata la realizzazione di un ulteriore studentato da 240 posti che sarà gestito da Lazio DiSCo, intervento di cui Sapienza è stata promotrice curando fino alla progettazione definitiva e avendo messo a disposizione il terreno su cui sorgerà l’edificio”.

Il complesso ex Regina Elena, articolato in sette edifici, si estende su una superficie complessiva lorda di circa 24.500 metri quadrati, con una pertinenza esterna di circa 2.500 metri quadrati.

Parte di questo patrimonio edilizio è stato dichiarato di particolare interesse storico-artistico, e risale alla progettualità e alla forte trasformazione di cui il quadrante della città fu oggetto, a partire dai primi del Novecento, con i limitrofi insediamenti del Policlinico Umberto I (anni 1915 -22), della Città Universitaria (anni 1932-35), dell’Istituto Superiore di Sanità (anni 1933-34) e degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri che furono ufficialmente inaugurati nel 1933 dalla Regina a cui devono il loro nome.

Luca Serianni, linguista e filologo, è stato docente emerito della Sapienza, socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia dei Lincei, vicepresidente della società Dante Alighieri, autore di molti volumi e pubblicazioni dedicate alla linguistica. Tra i riconoscimenti internazionali aveva ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Valladolid e il dottorato honoris causa dall’Università di Atene.

Dopo la sua ultima lezione da docente di Storia della lingua italiana nel 2017, ha continuato a partecipare ad attività di ricerca e programmi didattici, fino alla sua improvvisa scomparsa a luglio dello scorso anno, in seguito a un incidente.

“Luca Serianni, un docente esemplare, è stata una persona – aggiunge la rettrice – istintivamente gentile, affabile, generosa e disponibile. Sinceramente dedita a tutti coloro ai quali trasmetteva qualcosa, fosse un insegnamento o un pensiero o un’idea o, più semplicemente, una parola. Vogliamo che resti – conclude – tangibilmente presente nella comunità studentesca che tanto lo ha amato: per questo abbiamo scelto di intitolargli la nostra Residenza”.

