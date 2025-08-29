Home Video News La salute vien mangiando La Salute Vien Mangiando – L’origano, un alleato contro il colesterolo
ROMA (ITALPRESS) - Lo sapevate che l'origano oltre a dare un profumo unico ai nostri piatti è anche un valido alleato contro il colesterolo? E proprio con l'origano che si prepara un piatto semplicissimo: salmone su un letto di pomodori verdi. Rosanna Lambertucci - nella nuova puntata della rubrica dell'Italpress La Salute Vien Mangiando - ci spiega come fare. abr/azn