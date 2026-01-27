La Russa “Soldati italiani lontani dal fronte in Afghanistan? Enorme bugia”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho letto bene quello che ha detto Trump. Posso solo dire, a prescindere da quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti, che conosco bene il modo con cui i nostri soldati si sono impegnati in Afghanistan”. Così in un’intervista al quotidiano La Repubblica il presidente del Senato Ignazio La Russa, ministro della Difesa dal 2008 al 2011. Per La Russa “è un’enorme bugia che qualcuno possa solo immaginare che gli italiani rimasero lontano dal fronte”.

“Il Parlamento e il governo avevano stabilito di aumentare il contingente – spiega la seconda carica dello Stato –. E comunque sulle mie spalle sono passate più di trenta bare di soldati, che sono andato uno a uno a prendere agli aeroporti quando tornavano. È stato un peso non indifferente, la cosa più dolorosa di tutto il periodo in cui ho fatto il ministro della Difesa”.

Alla domanda sull’ipotesi che il premier Giorgia Meloni si stia allontanando dal presidente degli Stati Uniti, La Russa risponde così: “No, Trump è il presidente eletto e siamo convinti dell’indissolubilità dell’alleanza. Io credo che Giorgia stia facendo un’operazione di equilibrio che solo i grandi statisti riescono a compiere, quella di non fare un passo indietro quando bisogna mettere dei punti fermi come sull’Afghanistan e nello stesso tempo essere sempre un ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti di Trump, o di chiunque altro”.

