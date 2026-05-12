ROMA (ITALPRESS) – La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. I voti a favore sono 147, i contrari 79.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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