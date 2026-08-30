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La Russa “Ranucci? Era il sistema Report che andava cambiato”
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci. Anche perché, secondo me, è il sistema Report che andava cambiato da tempo. A prescindere, prima dell'evento bomba che ha fatto deflagrare tutta la vicenda". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell'ultima giornata di Etna Forum. (ITALPRESS). xn5/abr/red