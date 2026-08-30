Giochi Mediterraneo, Inzoli oro nel lungo “Avevo capito subito di poter vincere”

TARANTO (ITALPRESS) - "Voglio ringraziare tutti. È stata una bella gara e salto dopo salto sono andato migliorando. Ho fatto bene e sono contento del risultato". Così Francesco Ettore Inzoli, medaglia d'oro nel salto in lungo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L'azzurro ha sottolineato anche il calore del pubblico e la qualità dell'organizzazione: "C'era un grande tifo, sono felice. Anche l'organizzazione è stata grande. All'inizio abbiamo avuto qualche problema con la misurazione, ma poi è andato tutto bene". Inzoli racconta infine di aver acquisito fiducia fin dalle prime battute della competizione: "Già all'apertura ho capito di poter vincere. Poi ho cercato di migliorare salto dopo salto e sono riuscito a conquistare l'oro". xt8/gm