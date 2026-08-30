Home Video News Pillole Giustizia, La Russa “Sarebbe stato più proficuo fare riforma con legge ordinaria”
Giustizia, La Russa “Sarebbe stato più proficuo fare riforma con legge ordinaria”
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Sarebbe stato più proficuo tentare la riforma della Giustizia non con la riforma costituzionale ma con legge ordinaria, perché con la riforma costituzionale i sì si basano sul merito i no si basano su mille motivi, compresi quelli prevenuti di una opposizione che fa una narrazione di comodo, com'è legittimo che sia". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di Etnaforum, a Ragalna. (ITALPRESS).