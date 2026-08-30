Giustizia, La Russa “Sarebbe stato più proficuo fare riforma con legge ordinaria”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Sarebbe stato più proficuo tentare la riforma della Giustizia non con la riforma costituzionale ma con legge ordinaria, perché con la riforma costituzionale i sì si basano sul merito i no si basano su mille motivi, compresi quelli prevenuti di una opposizione che fa una narrazione di comodo, com'è legittimo che sia". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di Etnaforum, a Ragalna. (ITALPRESS).