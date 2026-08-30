Carburanti, Osnato “Giusto aiutare adesso chi è più in difficoltà”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Lo sconto sulle accise è stato importante ma ora bisogna aiutare chi ha più difficoltà. Chi ha in garage una Ferrari può pagarsi la benzina. Chi è più in difficoltà o chi usa l'auto per lavoro deve continuare ad avere gli sgravi o avere dei buoni benzina che come noto sono detassabili e possono aiutare a superare la crisi". Lo ha detto a margine di EtnaForum Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera. (ITALPRESS). xo5/abr/red