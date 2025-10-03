La Russa “Mai d’accordo con divieti a manifestazioni politiche”

MILANO (ITALPRESS) - "Lo sciopero normalmente si fa per aiutare i lavoratori o per protestare contro il governo. Tirandolo al massimo dell'estensione, capisco che abbiano voluto fare anche questo che personalmente non comprendo. Però di una cosa sono certo: io non sarò mai d'accordo a vietare qualsiasi manifestazione politica". Così il presidente del senato Ignazio La Russa a margine della presentazione a Milano della "Sport Movies & TV 2025", risponde a una domanda dei giornalisti sui cortei in corso in tutta Italia a sostegno della Palestina e contro l'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla. xh7/sat/gsl