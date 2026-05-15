La Russa “Le armi lascino il posto alla diplomazia”

MILANO (ITALPRESS) - Parlando della situazione internazionale e delle crisi in atto "ho detto che ci sono dei segnali dal mondo economico di fiducia e questo mi fa sperare che il peggio stia passando. Noi dobbiamo fare la nostra parte perché le armi lascino il posto alla diplomazia". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio la Russa a margine dell'edizione 2026 di Investopia in corso a Milano. xh7/sat/gtr