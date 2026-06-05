La Regione stanzia sei milioni per la protezione e la salvaguardia delle riserve naturali dagli incendi boschivi

IPA65384101 - Borgetto (PA) - INCENDI IN SICILIA BRUCIA BOSCO BALATA BORGETTO nella foto due canadair ed due elicotteri in azione su bosco Balata Borgetto

PALERMO (ITALPRESS) – Sei milioni di euro per la protezione e la salvaguardia delle riserve naturali regionali dagli incendi boschivi. È lo stanziamento previsto dal governo della Regione Siciliana, volto a potenziare le attività di prevenzione e messa in sicurezza dei polmoni verdi dell’Isola in vista della stagione estiva.

“L’attenzione resta altissima e siamo consapevoli che la prevenzione faccia la vera differenza nella tutela del nostro inestimabile patrimonio ambientale”, hanno dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

I fondi saranno destinati a interventi mirati che comprendono la manutenzione dei viali parafuoco, la pulizia dei sottoboschi, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e videosorveglianza, oltre al supporto per gli enti gestori delle aree protette. L’iniziativa si inserisce nel piano straordinario della Regione per contrastare l’emergenza incendi, puntando sulla sinergia tra Corpo Forestale, Protezione Civile e associazioni di volontariato per garantire un tempestivo intervento in caso di roghi.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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