La Regione Sardegna protagonista alla Venice Climate Week

VENEZIA (ITALPRESS) – “Coste e aree interne vanno governate insieme. Le sfide poste dal cambiamento climatico ci chiedono di superare visioni separate del territorio e costruire strumenti di pianificazione capaci di tenere insieme ambiente, comunità e sviluppo”. Questo il contributo dell’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda alla Venice Climate Week, appuntamento internazionale dedicato alle politiche di adattamento climatico e alla governance dei territori, che si è tenuto ieri a Venezia. La Regione Sardegna ha preso parte ai lavori del tavolo dedicato alla governance delle aree costiere, confrontandosi con amministrazioni regionali e locali, Autorità portuali e mondo della ricerca sui temi della cooperazione istituzionale, della pianificazione territoriale e della resilienza dei sistemi costieri. Tra gli elementi emersi nel confronto vi è la necessità di superare la tradizionale separazione tra costa e interno, costruendo politiche integrate capaci di leggere il territorio come un sistema unico e interdipendente. Un approccio che la Sardegna considera centrale anche nel percorso di aggiornamento del Piano paesaggistico regionale.

“L’adattamento al cambiamento climatico non riguarda solo la tutela delle coste, ma il modo in cui mettiamo in relazione territori, comunità e livelli di governo. Per questo il rapporto tra aree costiere e aree interne sarà uno dei temi che accompagneranno il lavoro di revisione del Ppr, nella prospettiva di una pianificazione più integrata e coerente con le trasformazioni in atto”, ha dichiarato Spanedda. La partecipazione alla Venice Climate Week ha consentito alla Regione di condividere questa visione con istituzioni e centri di ricerca, contribuendo al dibattito sulle politiche territoriali necessarie per rafforzare la capacità di risposta dei territori di fronte alle sfide climatiche.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).