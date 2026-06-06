82 anni fa lo Sbarco in Normandia, Crosetto “Onoriamo la memoria con la difesa dei valori per cui combatterono”

ROMA (ITALPRESS) – “Il coraggio di chi sbarcò in Normandia non appartiene soltanto alla storia, continua a parlare al nostro presente. Il 6 giugno 1944, infatti, è una data che ci ricorda che la libertà non è mai gratuita. Il prezzo della nostra lo pagarono anche tanti giovani soldati statunitensi che sacrificarono la propria vita per sottrarre l’Europa all’oppressione e consegnarci la speranza di un futuro di libertà e democrazia. A 82 anni da quel giorno, onoriamo la loro memoria con il nostro quotidiano impegno a difesa dei valori per cui combatterono”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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