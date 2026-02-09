La Regione partecipa alla Bit 2026 di Milano Rho

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 nel polo fieristico di Milano Rho, uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore turistico nazionale e internazionale. L’edizione numero 46 della manifestazione si annuncia di grande richiamo: sono attesi oltre 5.000 buyer italiani, 2.000 internazionali, 8.000 operatori turistici, 750 giornalisti e più di 1.000 aziende espositrici, numeri che confermano la BIT come piattaforma strategica per la promozione e la contrattazione dell’offerta turistica italiana. All’interno dell’Italy District – Padiglione 11, la Sardegna sarà presente con un’area espositiva di 1.040 mq (Stand B23 B41 F24 F42).

Saranno 57 i coespositori che rappresenteranno il comparto regionale: 35 operatori della ricettività, 4 consorzi, 1 rete d’impresa, 5 agenzie di viaggio e tour operator, 11 società di servizi turistici e 1 bus operator. “Al netto dei danni materiali e d’immagine causati alle coste sarde dal ciclone “Harry”, che si pensa di superare prima dell’avvio della stagione turistica balneare, si tratta di un periodo particolarmente felice per la promozione della Sardegna nel mondo” scrive la Regione in una nota. L’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, presenterà l’iniziativa in conferenza stampa l’11 febbraio alle ore 11, durante la quale verranno forniti i dati sui flussi turistici del 2025 e i principali programmi per il 2026.

Tra le notizie positive annunciate figurano: la designazione di Cala Goloritzè come spiaggia più bella del mondo, l’iscrizione delle Domus de Janas nella lista del patrimonio culturale UNESCO con 18 siti, l’avvio del collegamento diretto JFK-OLB dal 21 maggio, e la scelta della Sardegna come Top Destination 2026 da parte di Lonely Planet, unica regione europea indicata. Tra i punti chiave della promozione turistica regionale emergono anche i grandi eventi sportivi: dal ritorno del Giro della Sardegna nel calendario mondiale del ciclismo fino alla grande vetrina internazionale della vela, con l’avvio nell’isola della 38a Louis Vuitton America’s Cup, che vedrà la prima regata preliminare in Sardegna prima della fase finale prevista a Napoli nel luglio 2027.

Sul fronte della pianificazione, verranno illustrati anche gli interventi finanziati con 80 milioni di euro FSC, destinati al turismo culturale e ai borghi, insieme al progetto Loquis, che propone un racconto audio della Sardegna con 225 podcast dedicati a 15 borghi. Spazio inoltre alle politiche per il turismo accessibile, all’albergo diffuso, al potenziamento dell’osservatorio turistico attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, e alle campagne di marketing dedicate al Carnevale e al mercato spagnolo, legate ai 700 anni dalla nascita del Regno di Sardegna. Durante la BIT verrà anche presentato il Piano Fiere 2026, articolato in 31 appuntamenti distribuiti su più continenti e orientati a target differenti. Tra le novità spicca la prima edizione della “Borsa del Turismo UNESCO Sardegna 2026”, prevista per giugno.

In parallelo, l’assessorato porterà all’attenzione anche il tema della riforma della governance del turismo regionale, con l’obiettivo di introdurre una DMO multilivello, in grado di rafforzare la gestione strategica del settore. Novità di quest’anno sarà la partecipazione di 43 studenti sardi, che vivranno un’esperienza diretta all’interno della manifestazione. I giovani affiancheranno gli operatori durante le attività di incontro con i buyer, parteciperanno all’accoglienza e prenderanno parte a visite guidate e momenti formativi per approfondire il funzionamento della filiera turistica.

