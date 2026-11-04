La Regione Liguria riapre il bando dedicato alla riqualificazione energetica di immobili residenziali

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria ha riaperto il bando regionale dedicato alla riqualificazione energetica di immobili residenziali in capo alle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE), ai Comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle Province e ad altri Enti Pubblici.

La misura, rientrante nell’azione 2.11.1 del PR FESR Liguria 2021-2027, rimarrà attiva fino al 26 novembre sul portale ‘Bandi On Line’ di Filse e disporrà di una dotazione economica di circa 2,5 milioni di euro che consentirà ai soggetti pubblici interessati di accedere a contributi a fondo perduto massimi di 800 mila euro a domanda per interventi di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS), compresi gli alloggi per studenti, esistenti e in uso, a patto che garantiscano almeno un salto di classe energetica.

“Si tratta della seconda finestra di un bando che, nella prima apertura, ha raccolto l’interesse di alcune ARTE territoriali e Comuni che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, porteranno alla riqualificazione energetica di 11 immobili residenziali – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Programmazione FESR Alessio Piana -. Con questa nuova edizione, diamo modo a chi non avesse avuto modo di formulare nei tempi previsti la domanda, di non perdere questa opportunità. Entro la fine dell’anno, inoltre, apriremo una misura, sempre dedicata agli enti pubblici, a copertura delle spese sostenute per interventi strutturali o di riconversione di immobili per essere adibiti ad alloggi di edilizia pubblica sociale o per studenti”.

“Con questa seconda finestra diamo una nuova opportunità alle Arte e ai Comuni per portare avanti importanti opere di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 19,5 milioni di euro destinato a questo settore – dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola -. Vogliamo dare seguito, nel miglior modo possibile, ai progetti già raccolti con la prima finestra e unirli a quelli che arriveranno con l’obiettivo, immutato, di sfruttare al massimo le risorse a disposizione e aumentare, così, la disponibilità di alloggi sostenibili e accessibili. In questo modo miglioreremo la qualità della vita di chi vi abita. L’efficientamento energetico è una delle leve principali della nostra azione politica sull’edilizia, intervenire sugli edifici significa ridurre consumi e costi per le famiglie. In molti casi, in passato, gli assegnatari arrivavano a sostenere spese per le bollette superiori al canone di affitto. Gli interventi già realizzati, come quelli di Begato a Genova e delle Gallardi a Ventimiglia, hanno dimostrato concretamente come alloggi più efficienti consentano un netto abbattimento delle spese energetiche”.

“Riqualificare energeticamente gli alloggi pubblici significa intervenire su una spesa che pesa ogni giorno sui bilanci delle famiglie: quella dell’energia – afferma l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti -. Ridurre i consumi per riscaldare e raffrescare le abitazioni permette di alleggerire le bollette e migliorare il comfort di chi ci vive, contribuendo a contrastare la povertà energetica, che colpisce soprattutto le persone più fragili. Con questa riapertura offriamo agli enti un’ulteriore opportunità per migliorare le prestazioni degli edifici esistenti, con interventi che devono garantire il passaggio ad almeno una classe energetica superiore. È così che vogliamo accompagnare la transizione energetica: trasformando gli investimenti sul patrimonio pubblico in benefici concreti e duraturi per le famiglie e gli studenti che abitano questi alloggi”.

-Foto Regione Liguria-

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