Genova, la sindaca Salis riceve a Palazzo Tursi l’Ambasciatore di Cuba in Italia

GENOVA (ITALPRESS) – La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi l’Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, in visita istituzionale alla città. All’incontro hanno partecipato anche il viceambasciatore Damián Delgado Vázquez, il presidente nazionale dell’ARCI, Walter Massa, unitamente alla presidente e alla vicepresidente di ARCI Genova, Antonella De Matteis e Fabiola Ottonello.

Nel corso dell’incontro, la sindaca Salis ha espresso la piena solidarietà della città di Genova al popolo cubano per le gravi difficoltà economiche e sociali causate dal protrarsi dell’embargo statunitense. La sindaca ha, inoltre, espresso il proprio disappunto per la recente scelta dell’Italia di astenersi in sede ONU sulla risoluzione che richiede il superamento e la fine dell’embargo, interrompendo una storica tradizione di voto favorevole mantenuta nel tempo dal nostro Paese.

Nel corso del dialogo, si è discusso delle future prospettive di cooperazione bilaterale. La sindaca ha auspicato l’avvio di una sinergica e proficua collaborazione tra Genova e l’isola caraibica, focalizzata su scambi di carattere commerciale, iniziative culturali e progetti dedicati ai giovani. A conclusione dell’incontro, la sindaca Salis ha omaggiato l’ambasciatore con un volume illustrato dedicato alla storia dei prestigiosi palazzi nobiliari genovesi.

– Foto ufficio stampa Comune di Genova –

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