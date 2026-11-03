Sequestrati 30 kg di marijuana al valico autostradale di Ventimiglia, arrestato un corriere italiano

IMPERIA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Imperia ha sequestrato 30 chilogrammi di marijuana e tratto in arresto un cittadino italiano. In particolare, nella giornata del 27 ottobre, le unità cinofile della Compagnia di Ventimiglia hanno fermato e controllato, presso il valico autostradale in ingresso nel territorio nazionale, un’autovettura guidata da un uomo di nazionalità italiana. Inutili i tentavi di eludere il controllo direzionandosi verso le corsie d’uscita esterne e le motivazioni del viaggio in Spagna fornite ai militari, rivelatesi fin da subito contraddittorie ed evasive.

Il controllo, eseguito con l’ausilio dei cani antidroga Kirk e Rando, ha permesso di rinvenire due borse ove erano occultate 25 buste termosaldate contenenti la sostanza stupefacente. Informata la Procura della Repubblica di Imperia, che ha assunto la direzione delle indagini, le Fiamme gialle di Ventimiglia hanno proceduto al sequestro della marijuana, di 2.700 euro in contanti, ritenuti provento del reato, di due telefoni cellulari, di un tablet e dell’autovettura utilizzata per il trasporto. Ferma restando la presunzione di innocenza, l’uomo è stato tratto in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

– Foto GDF –

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