La Regione Lazio presenta la stagione estiva del castello di Santa Severa

ROMA (ITALPRESS) – Il castello di Santa Severa farà da cornice a un ricco programma di eventi estivi, tra il primo luglio e il 31 agosto. La Regione Lazio questa mattina con una conferenza stampa ha annunciato il calendario di eventi previsti per questa stagione tra musica, teatro, cinema, sport, letteratura e arte contemporanea. “Vivi il castello di Santa Severa 2025” e il titolo della rassegna estiva ospitata dalla fortezza laziale e promossa dalla Regione Lazio con l’organizzazione di LAZIOcrea e la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

La stagione si aprirà il 1° luglio con il concerto dell’Orchestra di Fiati Gioacchino Rossini, e la mostra “Warhol e Banksy”, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, aperta al pubblico dal 2 luglio fino al 18 settembre. La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio, realizzata in collaborazione con LAZIOcrea e prodotta da Metamorfosi Eventi ed Emergence Festival.

“C’è la tendenza e la volontà della Regione di valorizzare questo territorio per far sì che tutto il mondo conosca queste bellezze e venga a visitarle non solo d’estate”, ha spiegato l’assessore alla cultura della regione Lazio Simona Baldassarre. “È un cartellone ricco e coinvolgente con una programmazione di cui andiamo orgogliosi. Valorizzare il castello significa promuovere il litorale Romano”. “Da tanto tempo non si vedeva un programma così fitto. Mi fa piacere per questo territorio. C’è stato un bel lavoro e per me è un bel successo. Santa Severa è un’eccellenza che merita di più. Quest’anno abbiamo fatto il massimo e il prossimo anno faremo meglio”, ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Pensando al lavoro di valorizzazione messo in campo dalla Regione ha aggiunto: “Finalmente i risultati cominciano ad esserci e ad essere concreti. Per il castello dobbiamo stressarci per valorizzarlo al massimo. È un patrimonio unico e un luogo pazzesco che dobbiamo proteggere e custodire attraverso questi percorsi di valorizzazione”.

Ogni sera, dal martedì alla domenica, il castello accoglierà il pubblico con appuntamenti adatti a tutte le età e gusti. La musica sarà grande protagonista con una proposta eclettica: dalla lirica con La Traviata, al jazz del Rita Marcotulli Trio e Stefano Di Battista, dal pop d’autore con Neri per Caso, Alan Sorrenti, Anna Tatangelo, Ron, ai successi intramontabili di Edoardo Vianello, fino ai tributi a grandi artisti come Franco Battiato, Dire Straits e i Queen. Tra gli appuntamenti speciali, il Recital di Gino Saladini la vibrante energia di Marcello Cirillo e Demo Morselli e le melodie al pianoforte di Marco Sensi.

Il LAZIOsound Festival avrà un’anteprima con il Vocal Show, una serata coinvolgente in cui cori polifonici e formazioni vocali si alternano sul palco per poi ospitare artisti come Tiromancino e Sergio Cammariere. Il teatro avrà una forte presenza, con spettacoli che spaziano dalla commedia al teatro musicale, con artisti come Max Giusti, Anna Mazzamauro, Giovanni Scifoni, Edoardo Leo e Marco Marzocca.

La rassegna “Libri e Calici” giunta alla terza edizione arricchirà l’estate con incontri letterari con l’autore accompagnati da degustazioni di vini del territorio a cura di Arsial che ha aderito all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e l’efficace connubio tra promozione della lettura e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio laziale.

Quasi tutti gli eventi, ad eccezione di quattro al costo di 15 euro, saranno a ingresso gratuito. Per questi quattro appuntamenti i biglietti a pagamento sono disponibili esclusivamente on line su TicketOne. La prenotazione anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria su Eventbrite. Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21, la rassegna letteraria Libri e calici alle ore 19. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del Castello di Santa Severa.

Oltre a Rocca e Baldassarre, per la presentazione del programma sono intervenuti: il Presidente di LAZIOCrea Marco Buttarelli, il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, Presidente Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio, l’Assessore alla mobilità, trasporti, demanio e patrimonio della Regione Lazio Fabrizio è Giancarlo Righini Assessore al Bilancio, programmazione economica.

– Foto xl5/Italpress –

(ITALPRESS)