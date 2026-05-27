La Regione chiede la convocazione di un tavolo di confronto presso il Mimit per esaminare la crisi della ceramica mediterranea

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, hanno presentato formalmente la richiesta, già avanzata nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali, di convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per esaminare la grave crisi della Ceramica Mediterranea S.p.A.

L’azienda, con stabilimento produttivo a Guspini, opera nel settore del grès porcellanato e riveste un ruolo occupazionale cruciale per il territorio, impiegando oltre cento lavoratori diretti e circa venti nell’indotto. La crisi, originata prevalentemente dall’insostenibilità dei costi energetici e di trasporto, è drasticamente peggiorata nonostante l’attivazione della procedura di composizione negoziata.

La Regione ha già manifestato la propria disponibilità a intervenire con misure di sostegno dirette ad abbattere i costi energetici e agevolare la fornitura di materie prime, interventi che potrebbero incentivare l’interesse di eventuali acquirenti dello stabilimento.

Tuttavia, recita la nota sottoscritta dalla Presidente Todde e dall’assessore Cani, “riteniamo indispensabile un coordinamento a livello nazionale, dedicando un tavolo apposito, per valutare ogni possibile percorso atto a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).