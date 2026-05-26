Incendio nella notte a Quartu Sant’Elena: 3 auto in fiamme, una famiglia evacuata e un intossicato

CAGLIARI (ITALPRESS) – Tre autovetture in fiamme, una famiglia evacuata e una persona soccorsa per inalazione di fumi tossici. Questo il bilancio dell’incendio avvenuto questa notte in via Costantino Nigra a Quartu Sant’Elena. I Vigili del fuoco sono intervenuti dopo le ore 01:15 circa, con una squadra di pronto intervento supportata da un’autobotte dalla Centrale Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari con sette operatori.

I pompieri hanno tempestivamente circoscritto e spento l’incendio che stava coinvolgendo la facciata e il vano di uno stabile adiacente, adibito a civile abitazione evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura. In via precauzionale è stata predisposta l’evacuazione della famiglia residente e una persona sottoposta a dei controlli da parte del personale sanitario di un’ambulanza del servizio territoriale di emergenza del 118 a causa dell’inalazione dei fumi che si sono sviluppati nell’incendio. Non si si registrano altre persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).