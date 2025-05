La Regione Calabria finanzia 43 progetti per il bando sviluppo montagne

CATANZARO (ITALPRESS) – È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando della Regione Calabria per lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree montane calabresi, uno degli strumenti più significativi messi in campo per contrastare lo spopolamento, promuovere interventi di rigenerazione urbana e di valorizzazione e crescita sostenibile.

Il bando, rivolto ai Comuni montani della Calabria, ha visto la presentazione di 239 domande, di cui 43 risultate ammissibili e finanziate e 106 ammissibili ma al momento prive di copertura finanziaria. Sono 90 invece quelle non ammesse.

Le risorse iniziali stanziate non sono state sufficienti a coprire la totalità dei progetti ammissibili, molti dei quali rappresentano iniziative cruciali per il rilancio delle economie locali, la tutela del territorio e il miglioramento dei servizi essenziali per le comunità montane. Tuttavia, arriva una notizia importante per i Comuni in attesa di finanziamento: la Giunta stanzia nuove risorse per coprire tutte le domande ammesse.

“Siamo consapevoli dell’importanza strategica di questo Bando e del valore dei progetti presentati dai comuni. Per questo motivo – commenta l’assessore regionale al ramo Gianluca Gallo – la Giunta regionale ha già deliberato l’utilizzo di ulteriori risorse, che consentiranno il finanziamento di tutte le domande risultate ammissibili ma non inizialmente finanziate.

Si tratta di un segnale concreto della nostra attenzione verso le aree interne e montane – dichiara ancora Gallo – che rappresentano un patrimonio unico della nostra regione, nonché un’opportunità di sviluppo sostenibile e identitario”.

La graduatoria è consultabile sul portale istituzionale della Regione Calabria al link https://www.regione.calabria.it/fondo-per-lo-sviluppo-delle-montagn e-italiane-fosmit-parte-regionale-annualita-2023-bando-sviluppo-del le-montagne-calabresi-finanziamento-progetti-per-il-rilancio-dei-co muni-montani/.

