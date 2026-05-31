Milano, Vannacci “Alle comunali Futuro Nazionale ci sarà come partito e con un candidato autorevole”

MILANO (ITALPRESS) – “Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni comunali di Milano come partito, come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco che, al contrario di quanto fatto sino ad ora, avrà quale missione principale quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. I milanesi si meritano di più e si meritano un futuro. Futuro Nazionale sarà in grado di offrirglielo”. Lo annuncia a Milano Quotidiano il leader di Futuro Nazionale ed eurodeputato Roberto Vannacci, parlando delle elezioni comunali a Milano previste nel 2027.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).