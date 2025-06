La presidente Damiano alla presentazione di ‘Sognando Itaca’

VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha partecipato, alla sede della Compagnia della Vela sull’Isola di San Giorgio Maggiore, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Sognando Itaca”, inserita tra le attività che l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL) e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 21 giugno.

Nel corso della conferenza, è stato ribadito che si tratta di un progetto di vela-terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue che unisce mare, laghi, solidarietà e cura, offrendo ai pazienti un’esperienza condivisa con medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, lontano dagli ambienti ospedalieri.

“La collaborazione che abbiamo con AIL è molto importante e duratura – ha commentato la presidente Damiano portando i saluti dell’Amministrazione – Questo è sicuramente un progetto dal forte valore sociale e terapeutico che attraverso lo sport si fa promotore della salute e del benessere, sia fisicamente che mentalmente. L’impatto delle malattie, oltre a coinvolgere il paziente, si estende alla sua famiglia, portando a un disagio psicologico e sociale. Lo sport, come in questo caso la vela, può aiutare a mitigare questi effetti, migliorando il benessere fisico e mentale di tutti, e praticarlo insieme ai medici curanti può rappresentare un’esperienza impagabile. La relazione tra paziente e medico è fondamentale per l’efficacia dell’assistenza sanitaria. La generosità dei medici, in aggiunta alla loro competenza professionale, è cruciale per migliorare la salute e il percorso di cura dei pazienti. Siamo pertanto onorati e felici che abbiate scelto Venezia per la vostra iniziativa”.

Gli “Itaca Day”, organizzati dalle sezioni provinciali AIL in diversi porti italiani, rappresentano il cuore pulsante dell’iniziativa: giornate di navigazione, ascolto e condivisione, aperte alla partecipazione di pazienti e operatori sanitari.

