La portaerei Usa Truman perde in mare un caccia Super Hornet

ROMA (ITALPRESS) – Un F/-18E Super Hornet assegnato alla carrier air wing imbarcata a bordo della portaerei USS Harry S. Truman (CVN-75) è stato perso in mare in seguito ad un incidente occorso durante un’operazione di rimorchio nell’hangar della nave. Lo ha reso noto la stessa Marina statunitense che ha specificato altresì che un marinaio ha riportato ferite lievi.

Il Super Hornet monoposto assegnato ai “Knighthawks” dello Strike Fighter Squadron (VFA) 136, “era in fase di traino nell’hangar – riporta la nota – quando l’equipaggio ne ha perso il controllo. Il velivolo e il trattore sono finiti in mare”, si legge nel comunicato. “I marinai che rimorchiavano l’aereo hanno agito immediatamente per allontanarsi dal velivolo prima che cadesse in mare. È in corso un’indagine”. L’accaduto non ha pregiudicato l’operatività del Carrier Strike Group.

La Truman, che è impegnata in Mar Rosso nell’operazione Rough Rider contro gli Houthi, al momento dell’incidente stava conducendo una “manovra evasiva” per eludere eventuali attacchi con droni e missioni da parte degli Yemeniti, e probabilmente l’accostata dell’imponente portaerei avrebbe fatto perdere il controllo dei mezzi al personale intento a trasportare il caccia sull’elevatore per il trasferimento dall’hangar al ponte di volo.

Per la portaerei non è il primo incidente da quando è schierata in Mar Rosso: alla fine di febbraio era stata interessata ad una collisione con un mercantile che ha indotto i vertici della Marina USA a rimuovere l’allora comandante dell’unità. Mentre alla fine dello scorso anno, la USS Gettysburg (CG-64), scorta della Truman, ha abbattuto un F/A-18F assegnato al Carrier Air Wing 1 durante un tentativo di atterraggio sulla portaerei.

