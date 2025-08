La polizia maltese rafforza la sicurezza in vista della partita col Maccabi Tel Aviv

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia maltese ha promesso di adottare “tutte le misure necessarie” per garantire la sicurezza durante la partita di qualificazione alla UEFA Europa League di martedì tra gli Hamrun Spartans e il Maccabi Tel Aviv, tra le crescenti pressioni di gruppi attivisti e dell’ambasciatore palestinese.

Le forze dell’ordine aumenteranno la presenza allo Stadio Nazionale di Ta’ Qali e interverranno contro cori offensivi o comportamenti provocatori. Le autorità hanno inoltre confermato che eseguiranno eventuali mandati di arresto internazionali e valuteranno ulteriori restrizioni qualora l’ordine pubblico fosse a rischio. La partita ha suscitato forte opposizione da parte della società civile maltese, inclusi Gustizzja ghall-Palestina, Watermelon Warriors e gruppi di attivisti palestinesi.

Secondo loro, ospitare la squadra israeliana mentre Israele è accusata di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia invia un pericoloso messaggio di impunità. In una lettera aperta, i gruppi hanno criticato la continua accoglienza dei club israeliani da parte della UEFA senza adeguato controllo. Hanno citato episodi violenti passati con tifosi del Maccabi ad Amsterdam e ad Atene, condannando l'”applicazione selettiva” dei regolamenti UEFA sui simboli politici nel calcio.

L’ambasciatore palestinese a Malta, Fadi Hanania, ha aggiunto la sua voce all’appello, chiedendo “un momento di chiarezza morale”. Ha esortato le istituzioni calcistiche europee a non permettere che lo sport venga usato per ripulire violazioni del diritto internazionale, sottolineando la distruzione delle infrastrutture sportive palestinesi a Gaza, dove oltre 300 atleti sarebbero stati uccisi. “Non si tratta solo di una partita,” hanno ribadito gli attivisti, “ma di uno schema di complicità”. La partita è prevista per martedì sera a Ta’ Qali, anche se non è ancora chiaro quanti tifosi del Maccabi saranno presenti.

