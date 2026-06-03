La Polizia e l’Unione Italiana dei Ciechi presentano il vademecum “Sicurezza Accessibile Insieme”

ROMA (ITALPRESS) – È stato presentato questa mattina al capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, dal questore di Roma Roberto Massucci il vademecum “Sicurezza Accessibile Insieme”, realizzato dalla questura di Roma, in collaborazione con l‘Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS e destinato agli agenti impegnati nelle attività di ricezione delle denunce.

L’opuscolo nasce dall’idea di facilitare e rendere più inclusivo l’accesso alla Giustizia e ai servizi di polizia, contribuendo ad abbattere gli ostacoli che le persone con disabilità visiva possono incontrare quando denunciano un reato.

Il vademecum nasce al termine di un percorso di confronto e di ascolto con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS, che ha consentito di raccogliere osservazioni, esigenze e suggerimenti emersi dall’esperienza diretta delle persone con disabilità visiva.

Da questo patrimonio di conoscenze è nato un pratico vademecum, che raccoglie indicazioni operative, raccomandazioni e buone prassi, finalizzate a favorire un’accoglienza più efficace, consapevole e rispettosa delle specifiche esigenze delle vittime e per elevare e uniformare gli standard operativi.

A partire da oggi, il vademecum sarà distribuito agli uffici della Polizia di Stato della provincia di Roma. Il Capo della Polizia Pisani ha evidenziato il valore del progetto quale “modello virtuoso di collaborazione tra Amministrazione e società civile” e ha auspicato che il vademecum possa costituire la base per una più ampia diffusione negli uffici di polizia di tutto il territorio nazionale.

Nel corso della presentazione, il Presidente nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone la piena coerenza con i valori e la missione dell’Associazione e manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

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