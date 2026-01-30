La National Italian American Foundation nomina la Lombardia Regione d’Onore 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (Niaf) ha proclamato la Lombardia Regione d’Onore 2026, celebrando la potenza economica italiana che fonde perfettamente tradizioni secolari con l’innovazione moderna.

Dalla leadership mondiale di Milano nella moda e nella finanza ai leggendari violini Stradivari di Cremona, da marchi iconici come Campari, che ha portato la cultura dell’aperitivo in tutto il mondo, alle tradizioni casearie artigianali di Auricchio, dal risotto allo zafferano alla milanese ad aziende come Riso Scotti, la Lombardia, secondo quanto precisa un comunicato Niaf, incarna lo spirito imprenditoriale e la ricchezza culturale che definiscono l’eccellenza italiana.

“La Lombardia rappresenta il meglio di ciò che l’Italia offre al mondo: una straordinaria fusione di tradizione e dinamismo che attraversa i secoli”, ha affermato Robert Allegrini, Presidente e Ceo di Niaf. “Dall’arte medievale alla moderna leadership imprenditoriale, dalle specialità regionali come il Gorgonzola ai marchi globali che portano l’eccellenza italiana in tutto il mondo, la Lombardia incarna il carattere completo della nazione”. Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha sottolineato il carattere unico della regione. “Siamo onorati di essere stati riconosciuti da Niaf come Regione d’Onore 2026”, ha dichiarato il presidente Fontana. “La Lombardia è il luogo in cui l’artigianato storico convive con la tecnologia avanzata, dove i nostri laghi e le nostre montagne ispirano gli artisti e gli imprenditori che continuano a plasmare la cultura italiana”.

“Gli Stati Uniti sono da tempo considerati uno dei nostri principali partner strategici. Dall’inizio dell’attuale mandato, abbiamo lavorato costantemente per rafforzare le relazioni subnazionali con diversi stati americani. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso la missione istituzionale del 2024 a Washington, D.C., Indiana e Illinois, nonché attraverso le visite in Lombardia del governatore della Florida Ron DeSantis e del Segretario al Commercio della Florida J. Alex Kelly. La designazione di “Regione d’Onore 2026″ si fonda su un già solido percorso di cooperazione e dialogo, riaffermando il ruolo della Lombardia come ponte privilegiato tra Italia e Stati Uniti”, ha aggiunto Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza della Regione.

A conferire un significato speciale a questa designazione, la Lombardia accoglierà il mondo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio), con lo stadio San Siro di Milano che ospiterà la Cerimonia di apertura. Il Consiglio di amministrazione della Niaf intraprenderà missioni speciali in Italia, partecipando alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi a febbraio e tornando per incontri istituzionali a fine maggio per rafforzare i legami con la leadership regionale.

Il programma di viaggi didattici “Voyage of Discovery” dell’ambasciatore Peter F. Secchia del 2026 prevede due viaggi di 14 giorni per studenti alla scoperta del patrimonio culturale lombardo: dall'”Ultima Cena” di Leonardo da Vinci a Milano al fascino medievale di Bergamo Alta, dallo splendore rinascimentale di Mantova ai tranquilli laghi italiani, mettendo in mostra lo straordinario mix di arte, storia e bellezze naturali della regione. La Lombardia sarà protagonista dei principali eventi della Niaf per tutto il 2026, tra cui il Gala Niaf di New York del 23 aprile 2026 e il Gala del 51° Anniversario dell’organizzazione a Washington, D.C., il 17 ottobre 2026.

La regione sarà inoltre presentata sulla rivista triennale Ambassador della Niaf e sui social media per tutto l’anno, garantendo una copertura completa del contributo della Lombardia alla cultura italiana e del suo rapporto costante con le comunità italoamericane. L’eredità della Lombardia abbraccia millenni, dalle incisioni rupestri preistoriche della Val Camonica (Patrimonio dell’Umanità Unesco) alle innovazioni architettoniche di Leonardo da Vinci, come il sistema dei Navigli.

Essendo la regione economicamente più importante d’Italia, contribuendo al 20% del Pil nazionale, la Lombardia ospita la Borsa italiana, accanto ad aziende familiari secolari, grandi case di moda accanto a laboratori artigianali qualificati e multinazionali accanto a produttori specializzati. Dai laghi di Como e Garda alle vette alpine, la regione offre una straordinaria diversità che cattura l’essenza completa dello stile di vita italiano. La Niaf, sottolinea infine la nota, non vede l’ora di celebrare la ricca storia culturale della Lombardia per tutto il 2026, mostrando come questa straordinaria regione continui a incarnare lo spirito italiano in tutte le sue dimensioni.

