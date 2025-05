ROMA (ITALPRESS) – I cantieri francesi Naval Group entro quest’anno presenteranno il progetto di una portaerei nucleare di nuova generazione (PA-NG: Porte-Avions de Nouvelle Génération) alla Marine Nationale. Si tratterebbe della più grande nave da guerra mai costruita in Europa e sarebbe pronta per il 2038, per sostituire la portaerei a propulsione nucleare Charles de Gaulle, in servizio dal 2001. Gli studi preliminari dettagliati (études d’avant-projet détaillé o APD), notificati nell’aprile 2023, sono in corso e forniranno i dati tecnici necessari per costruire l’offerta di lancio di produzione. Mentre il 26 aprile 2024, Naval Group e TechnicAtome hanno ricevuto dalla Direction générale de l’Armement (DGA) e dal Commissariat à l’énergie atomique (CEA) la notifica dell’aggiudicazione del primo contratto pre-decision-to-launch (pré-DLR), incentrato sull’approvvigionamento a lungo termine delle sale caldaie nucleari. Questo contratto dà il via alle prime fasi di costruzione dei reattori nucleari K22 che alimenteranno la nave.

La PA-NG sarà una portaerei a propulsione nucleare progettata per mantenere la capacità della Francia di condurre missioni rapide di deterrenza, coercizione o intervento. Con un dislocamento di 78.000 tonnellate, una lunghezza di 310 metri e 85 metri di larghezza, questa portaerei sarà più grande e più capace della De Gaulle. Sarà dotata di due reattori nucleari K22 che generano 220 MW ciascuno, consentendo un sistema di propulsione completamente elettrico che alimenta la propulsione della nave e i sistemi di bordo. Il progetto di propulsione prevede tre alberi elettrici alimentati da turbine tramite alternatori, integrati in una sezione nucleare rinforzata lunga circa 100 metri. La PA-NG è progettata per una velocità massima di 27 nodi e un sistema di propulsione che offre un’autonomia illimitata. Le due sale caldaie funzioneranno in modo indipendente e forniranno vapore alle turbine che, a loro volta, genereranno elettricità per i motori e i sistemi della nave, tra cui tre sistemi elettromagnetici di lancio degli aeromobili (EMALS) e tre sistemi avanzati di armamento (AAG). Questi sistemi di lancio e recupero, prodotti dall’azienda americana General Atomics, vengono forniti nell’ambito di un contratto Foreign Military Sales (FMS) da 41,6 milioni di dollari, interamente finanziato dal governo francese.

Il contratto copre la progettazione di EMALS e AAG per le specifiche francesi e durerà fino al gennaio 2026. La produzione è localizzata principalmente a San Diego, con alcuni elementi gestiti a Lakehurst, New Jersey, e Tupelo, Mississippi. Questi sistemi sostituiranno le catapulte a vapore e i dispositivi idraulici di arresto utilizzati a bordo della Charles de Gaulle. Rispetto ai sistemi più vecchi, l’EMALS offre un’accelerazione più fluida, tassi di sortita più elevati e la flessibilità di lanciare aerei di massa diversa, dai pesanti jet NGF (Next Generation Fighter) ai leggeri veicoli aerei senza pilota (UAV). Inoltre, l’AAG riduce le sollecitazioni meccaniche sui velivoli e semplifica la manutenzione. I rendering di bordo mostrano due catapulte EMALS a prua e una sul ponte di volo angolato, offrendo la possibilità di eseguire decolli e atterraggi simultanei, una capacità assente sul Charles de Gaulle. Sebbene il Ministero delle Forze Armate non abbia ancora deciso se installare due o tre sistemi EMALS, il sistema di alimentazione della nave è dimensionato per supportarne tre. L’inclusione di una terza catapulta aumenterebbe significativamente la capacità di lancio e fornirebbe ridondanza in caso di guasto del sistema.

Le strutture aeronautiche della PA-NG sono progettate per supportare un’ala di portaerei di oltre 40 velivoli, la stessa capacità della Charles de Gaulle. Questo comprenderà il Rafale M fino a circa il 2040-2050, seguito dall’NGF sviluppato nell’ambito del programma franco-tedesco-spagnolo Future Combat Air System (FCAS/SCAF). L’NGF dovrebbe pesare oltre 35 tonnellate, molto più del Rafale, e sarà dotato di alloggiamenti interni per le armi, configurazione con coda a V e caratteristiche stealth. Tra gli altri velivoli ci saranno tre E-2D Advanced Hawkeye, elicotteri NH90 Caïman Marine e Airbus H160M “Guépard”, AS365F Dauphin “Pedro” per le missioni di soccorso e vari droni, tra cui UAV di sorveglianza e UCAV (veicoli aerei da combattimento senza equipaggio) che probabilmente nasceranno nell’ambito del programma FCAS. I sistemi di aviazione saranno supportati da due ascensori di bordo in grado di gestire due Rafale contemporaneamente e da un ponte di volo di 17.000 m² (5.000 in più rispetto al suo predecessore) con un hangar a due piani che si estende per due terzi della lunghezza della nave. I sistemi di combattimento a bordo comprenderanno sensori, radar e armamenti difensivi.

L’isola ridisegnata del PA-NG, ora spostata più a poppa rispetto al Charles de Gaulle, ospiterà il radar Sea Fire di Thales a scansione elettronica attiva (AESA) con quattro pannelli fissi. Le immagini sintetiche rivelano un armamento difensivo di bordo aggiornato, tra cui tre moduli del sistema di lancio verticale (VLS) che ospitano 24 missili MBDA Aster, un’evoluzione rispetto ai due doppi lanciatori della Charles de Gaulle. Sono visibili anche quattro cannoni da 40 mm, ora mostrati sotto forma di torrette Bofors invece dei sistemi Thales/Nexter RAPIDFire inizialmente considerati. Per la difesa aerea a corto raggio, la nave sarà equipaggiata con lanciatori Simbad-RC che spareranno missili Mistral 3. Si prevede una capacità e una potenza aggiuntive per supportare l’integrazione di armi a energia diretta in futuro. Il progetto definitivo può ancora evolversi prima dell’inizio della costruzione.

Dal punto di vista industriale, il PA-NG sarà costruito a Saint-Nazaire da MO Porte-Avions, la joint venture tra Naval Group e Chantiers de l’Atlantique. TechnicAtome è responsabile dello sviluppo del reattore, sotto la supervisione della DGA e della CEA. Nonostante le dimensioni di questa nave da guerra, Saint-Nazaire è l’unico cantiere francese a disporre di un bacino di carenaggio sufficientemente grande per questo compito. Il cantiere, tuttavia, è già fortemente impegnato nella costruzione di navi da crociera con contratti del valore di oltre 1,5 miliardi di euro ciascuno, limitando la flessibilità del calendario di produzione. L’unità Nantes-Indret di Naval Group produrrà e integrerà i reattori K22. L’inizio della costruzione dello scafo è previsto intorno al 2031-2032, dopodiché la nave viaggerà con energia diesel temporanea fino a Tolone nel 2035 per il rifornimento del reattore e le prove in mare che inizieranno nel 2036. Le stime di budget per il progetto PA-NG variano, ma si prevede che superino i 10 miliardi di euro. Mentre la pianificazione iniziale del governo considerava la possibilità di due portaerei per garantire la permanenza dell’ala navale, i vincoli fiscali rendono improbabile una seconda unità nel breve termine. Tuttavia, il valore strategico dell’utilizzo di due portaerei è riconosciuto da tempo, soprattutto in considerazione della periodica indisponibilità della Charles de Gaulle durante i periodi di manutenzione estesa (ATM).

Tra il 2027 e il 2028, la Charles de Gaulle sarà sottoposta alla sua terza e ultima ATM, durante la quale saranno aggiornati i suoi sensori, compresa la sostituzione dei radar rotanti DRBV-26D, DRBV-15C e Arabel con il Sea Fire. Il radar SMART-S rimarrà per ridondanza. Saranno integrati anche i missili Aster 15 EC, con una gittata raddoppiata di 60 km. Questo aggiornamento è progettato per mantenere la rilevanza operativa fino al 2038. È attualmente in corso uno studio per valutare le condizioni dei reattori K15 di Charles de Gaulle, attivati per la prima volta nel 1998. L’obiettivo è quello di determinare se l’invecchiamento dei reattori e le condizioni dei contenitori consentano un’estensione sicura oltre il 2038. Se ritenuta fattibile, questa soluzione fornirebbe un margine in caso di ritardi del programma PA-NG o potrebbe supportare una configurazione a doppia porta. L’estensione del servizio della Charles de Gaulle, tuttavia, richiederebbe una quarta ATM, comprendente la ricarica del nocciolo nucleare, la revisione dei componenti e la modernizzazione dei sistemi obsoleti, un’impresa estremamente costosa. I reattori avrebbero altrimenti una finestra operativa di dieci anni, rendendo essenziale la conservazione del combustibile tra il 2028 e il 2038 per evitare un esaurimento prematuro.

Storicamente, la Francia ha cercato una seconda portaerei dopo il pensionamento della Foch e la disponibilità limitata imposta dal programma di manutenzione della Charles de Gaulle. Il precedente programma PA2, basato sulla classe britannica Queen Elizabeth e portato avanti tra il 2003 e il 2009, è stato abbandonato nel 2013. L’attuale programma PA-NG è stato formalmente lanciato dal presidente Emmanuel Macron nel dicembre 2020, con la scelta della propulsione nucleare rispetto ai sistemi convenzionali. Il profilo di missione più ampio del PA-NG, che include la deterrenza nucleare attraverso la Force Aéronavale Nucléaire (FANu), si allinea con le priorità strategiche nell’Indo-Pacifico e nel Mediterraneo. L’integrazione da parte della Francia di comando e controllo di nuova generazione, EMALS, droni e aerei NGF posizionerà la portaerei PA-NG come nodo centrale di una futura rete di battaglia multidominio, paragonabile all’iniziativa statunitense Joint All-Domain Command and Control (JADC2).

